Производство сливочного масла в РФ в I квартале выросло на 4,3%, сыра – снизилось на 1,9%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале 2025 года произвела 83,3 тыс. тонн сливочного масла, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщали Росстат в среду.

В марте производство в годовом выражении выросло на 11,1%, по сравнению с февралем этого года - на 21,3%.

Из молочной продукции отмечен также рост производства творога (в первом квартале на 5,1% до 122 тыс. тонн) и молока (на 3,8%, до 1,5 млн тонн).

В то же время выработка сыров за квартал по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилась на 1,9% до 202 тыс. тонн, в марте - на 3,5% до 68,9 тыс. тонн.

Снизился и выпуск кисломолочной продукции, кроме сметаны.

Росстат также сообщил, что производство подсолнечного масла (нерафинированного) в первом квартале упало на 15,5% до 1,8 млн тонн, в марте в годовом выражении - на 20,2% до 0,6 тыс. тонн. Производство мяса (без мяса птицы) за квартале составило 894 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем годом ранее, мяса птицы - 1,3 млн тонн (на 1,3% больше), колбасных изделий - 569 тыс. тонн (на 2% меньше).

Производство рыбной продукции, ракообразных и моллюсков в первом квартале составило 1,2 млн тонн (на 2,9% меньше).

По данным Росстата, производство продуктов питания в январе-марте этого года снизилось на 0,7%, в марте в годовом выражении - на 0,7%.

Производство напитков в первом квартале сократилось на 6,8%, в марте - на 8,1%.