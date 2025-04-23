Сальдированная прибыль розничной торговли РФ в январе-феврале выросла в 1,5 раза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в январе-феврале 2025 года увеличилась на 48,6% до 182,5 млрд рублей, сообщил Росстат в среду.

По итогам отчетного периода оптовая торговля нарастила сальдированную прибыль на 42,5% до 666 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций розничной торговли в РФ за два месяца 2025 года составила 66,4%, убыточных - 33,6%.

В оптовой торговле доля прибыльных организаций была на уровне 77,6%, убыточных - 22,4%.