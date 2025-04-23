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Производство крупы в РФ в I квартале снизилось на 4,4%, муки – на 7,3%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Крупяные предприятия РФ в первом квартале этого года произвели 461 тыс. тонн продукции, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил Росстат в среду.

В марте производство в годовом выражении снизилось на 13,5% до 154 тыс. тонн.

Мукомольные предприятия сократили выработку муки за квартал на 7,3% до 2,2 млн тонн, в марте - на 1,6% до 0,7 млн тонн.

Хлебопекарные предприятия в январе-марте испекли 1,2 млн тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. В марте производство сократилось на 1,6% до 0,4 млн тонн.

Росстат также сообщил, что производство кондитерских изделий за квартал упало на 6,1% до 977 тыс. тонн, за март – на 8,8% до 341 тыс. тонн.

Сахарная отрасль, завершившая в марте переработку свеклы урожая 2024 года, выработала за квартал 507 тыс. тонн сахара, что на 31,9% меньше, чем годом ранее.

Росстат
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