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Выработка электростанций РФ в I квартале снизилась на 2,7%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии в России в январе-марте этого года составило 327 млрд кВт.ч, сообщил Росстат в среду.

Это на 2,7% меньше уровня первого квартала 2024 года. ТЭС произвели 228 млрд кВт.ч (-0,4%), АЭС - 52,1 млрд кВт.ч (-4,5%), ГЭС - 44,8 млрд кВт.ч (-11,1%).

При этом в марте выработка снизилась на 1,6% к уровню марта 2024 года и увеличилась на 1,4% к уровню февраля этого года.

Выработка ТЭС в первый месяц весны составила 73,9 млрд кВт.ч, АЭС - 17,5 млрд кВт.ч, ГЭС - 15,1 млрд кВт.ч. Суммарно производство электроэнергии в марте составило 107 млрд кВт.ч.

Отпуск тепла в первом квартале этого года составил 476 млн Гкал (-7,5%). Из них на электростанции пришлись 212 млн Гкал (-8,5%), на котельные - 237 млн Гкал (-7,2%), промышленные утилизационные установки - 25,1 млн Гкал (-0,1%).

В марте тепла было отпущено 144 млн Гкал, из которых 71,4 млн пришлись на котельные, 63,9 млн - на электростанции и еще 8,3 млн Гкал на промышленные установки.

По итогам прошлого года выработка электроэнергии на российских электростанциях составила 1,2 трлн кВт.ч, что на 2,4% больше результата 2023 года, а производство тепла за год достигло 1,3 млрд Гкал (+0,6%).

Росстат
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