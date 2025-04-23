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Россия в марте увеличила выпуск удобрений на 9% в годовом выражении

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство минеральных удобрений в России в марте выросло на 9% к аналогичному месяцу 2024 года, до 6,15 млн тонн, следует из материалов Росстата.

К февралю 2025 года этот показатель увеличился на 17%.

Выпуск азотных удобрений вырос на 5% год к году, до 2,8 млн тонн.

Производство калийных удобрений в прошлом месяце составило 1,5 млн тонн, что на 7% больше , чем годом ранее.

Выпуск фосфорных и сложных удобрений вырос на 18% к прошлогоднему уровню - до 1,86 млн тонн.

Объем производства аммиака в марте 2025 года составил 1,7 млн тонн (+7% г/г).

По итогам I квартала производство минудобрений в России составило 17,1 млн тонн, увеличившись на 7% год к году. Выпуск аммиака вырос на 8%, до почти 5 млн тонн.

Росстат
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