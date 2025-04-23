ФАС учла часть замечаний бизнеса при корректировке законодательства о контроле над иностранными инвестициями

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доработает с учетом замечаний бизнеса законопроект о внесении изменений в законодательство о контроле над иностранными инвестициями в активах, имеющие стратегическое значение для безопасности и обороны страны, часть замечаний уже учтена, заявил глава службы Максим Шаскольский журналистам.

Речь идет о внесении изменений в 57-й закон ("О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") и ряд других, уточняющих параметры сделок, при которых требуется обязательное согласование с ФАС. Ведомство предлагает распространить действие 57-го закона на приобретение иностранными инвесторами находящегося в государственной или муниципальной собственности имущества, предназначенного для осуществления стратегических видов деятельности; компаний, осуществляющих пользование отдельными участками недр нефедерального значения; компаний, связанных с рыболовной деятельностью, но напрямую ею не занимающихся.

Расширение контроля над сделками со стратегическими активами вызвало критику со стороны бизнеса. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в ФАС и Минэкономразвития письма с отрицательным отзывом на законопроект. Союз высказывал мнение, что, введя в закон понятие имущества, предназначенного для стратегической деятельности, ФАС предложила "недопустимо широкое определение хозяйственных обществ, имеющих стратегические значение, что создает риски отнесения к данной категории любой российской компании". "Положения законопроекта создают предпосылки для ретроспективного обжалования сделок применительно к новому перечню стратегических видов деятельности", - также указывали в РСПП, добавляя, что "новации создают недопустимую в предпринимательской деятельности неопределенность и снизят прозрачность инвестирования из-за фактически "ручного" характера согласования сделок".

"Что касается законопроекта, он уже доработан по замечаниям бизнеса, многие вопросы сняты", - сообщил Шаскольский журналистам в среду.

Из доработанной версии законопроекта, размещенной на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, следует, что служба учла замечания представителей бизнеса, касающиеся расчета косвенной доли участия иностранных инвесторов в недропользователях, сузила круг сделок в сопутствующих с рыболовством видах деятельности, подпадающих под необходимость согласования, скорректировала ряд других ранее предлагавшихся изменений в части контроля сделок в сфере добычи подземных вод, уточнила понятие стратегического имущества.

"Я думаю, что никаких рисков, о которых говорится, не создастся. Законопроект упорядочит работу, сделает более прозрачной и понятной, синхронизирует нормы отраслевого законодательства. Поэтому здесь наведем порядок, но при этом обязательно будет защита стратегических видов деятельности от какого-то несогласованного владения иностранными инвесторами", - прокомментировал он опасения бизнеса.

Один из наиболее спорных вопросов - о включении в понятие стратегических активов имущества, которое не используется для стратегических видов деятельности, но потенциально может, - по словам Шаскольского пока остается в законопроекте. "Этот вопрос еще подлежит обсуждению", - сказал он.

Ранее в пресс-службе ФАС отмечали, что "законопроект подготовлен в целях обеспечения реализации комплекса мер, направленного на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также совершенствование правового регулирования в указанной сфере правоотношений и улучшение инвестиционного климата".