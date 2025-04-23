Россия в марте увеличила выпуск стального проката на 10,4% к февралю

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия в марте 2025 года увеличила выпуск стального проката на 10,4% к февралю 2025 года, производство металла к марту прошлого года упало на 6,9%, до 5 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

В январе-марте выпуск проката опустился на 5,2%, до 14,4 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце повысился на 8,6% к февралю, а к марту 2024 года - сократился на 4,4%, составив 4,8 млн тонн. За первый квартал 2025 года показатель сократился на 2,6%, до 13,8 млн тонн.

Объем выплавки чугуна вырос на 9,3% к февралю 2025 года и упал на 1,3% к марту 2024 года, составив 4,5 млн тонн. За три месяца выпуск чугуна понизился на 0,6%, до 13 млн тонн.

Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и фитингов составил в прошлом месяце 1,1 млн тонн, увеличившись на 10% к предыдущему месяцу, по сравнению с мартом 2024 года падение составило 7,8%. В январе-марте показатель опустился на 5,6%, до 2,9 млн тонн.

Согласно данным Росстата, производство нержавеющей стали в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из нержавеющей стали в марте составило 23,6 тыс. тонн по сравнению с 22,2 тыс. тонн месяцем ранее (+6,6%). В первом квартале было произведено 68 тыс. тонн нержавеющей стали в слитках и полуфабрикатов из нее (77,3 тыс. тонн).

Выпуск феррованадия в марте составил 1,3 тыс. тонн по сравнению со 131 тонной в феврале. В январе-марте было произведено 1,6 тыс. тонн феррованадия против 2,3 тыс. тонн в первом квартале 2024 года.

Производство железорудного концентрата в прошлом месяце повысилось до 7,9 млн тонн по сравнению с 7,2 млн тонн в феврале. По итогам первого квартала показатель составил 23,1 млн тонн (22,8 млн тонн годом ранее).