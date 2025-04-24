ВТБ запланировал выйти в новые сегменты розничного банкинга

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ может обновить стратегию развития розничного бизнеса, готовится выйти в новые сегменты. Об этом заявил журналистам зампред правления банка Георгий Горшков.

Стратегия развития группы на 2024-2026 гг. была утверждена в начале прошлого года. ВТБ планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Число отделений ВТБ вырастет на 40% (до 1,8 тыс. точек), а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тыс. населенных пунктов. Кроме того, в планах банка увеличить число активных клиентов до 35 млн человек.

В начале апреля куратором розничного бизнеса ВТБ стала бывший первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Комментируя возможные изменения в розничной стратегии группы в связи с приходом нового топ-менеджера, Горшков заявил: "Стратегия – это вещь, которая может эволюционировать в зависимости от того, как меняется рынок или появляются в команде новые идеи. Приход Ольги Николаевны – это значительное усиление команды ВТБ в целом и дополнительный импульс для розничной команды. Ольга Николаевна назначена куратором розничного бизнеса в банке, у нас с ней еженедельно проходит больше 10 встреч, где мы детально обсуждаем каждый аспект бизнеса, новые продукты и идеи. Я надеюсь, это придаст ускорение нашему бизнесу, особенно ее опыт в больших инфраструктурных проектах".

Он заявил, что в стратегии могут быть прописаны какие-то новые вещи, отметив при этом, что у банка нет конкретных сроков обновления документа.

"Но мы, действительно, если уж завесу приоткрывать, еще с четвертого квартала прошлого года начали планировать выход в новые сегменты, где ВТБ сегодня не присутствует. Это будет очень красивый, яркий, как мне кажется, выход, и это будет дополнением к той стратегии, которая утверждена. Я надеюсь, что это произойдет в середине этого года", - заявил Горшков.