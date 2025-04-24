Компания-владелец страховщика "Лучи" редомицилирована в РФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Кипрская Rafylia Holding Limited редомицилирована в РФ и продолжит работу как МКАО "Рафилия".

По данным ЕГРЮЛ, МКАО зарегистрировано 23 апреля в САР Калининградской области, данные о владельцах не раскрываются. Гендиректором компании является Николай Кардашевский, который возглавляет ООО "РБ Страхование" (это актив "Интерроса", работающий под брендом "Росбанк Страхование").

"Рафилия" является материнской компанией для страховой группы "Лучи" (ранее ГК BestDoctor), включающей "Лучи Здоровье" (развивает корпоративное медстрахование и цифровые сервисы для здоровья) и компанию в сфере цифрового страхования "Лучи Страхование".

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Лучи", редомициляция была запущена в 2024 году и носила в основном юридический характер: "у "Рафилия" российские бенефициары, а деятельность всегда была сосредоточена на внутреннем рынке".

"Лучи" (бывшая ГК BestDoctor) основана российскими предпринимателями Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым в 2015 году.

В 2024 году выручка ООО "Лучи Здоровье" по РСБУ составила 1,17 млрд рублей (на уровне 2023 года), чистый убыток - 1,6 млрд рублей.

Ранее группа "Лучи" объявила о стратегическом партнерстве с "Интеррос", в рамках которого планируется интеграция страхового бизнеса "Интерроса" - компаний "Росбанк Страхование" и "Росбанк Страхование Жизни" – с экосистемой "Лучи".