Банк "Синара" передал 2,9% ПАО "Софтлайн" эмитенту структурных облигаций

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "Банк Синара" сократило долю в ПАО "Софтлайн" до 3% с 6%. Об этом говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

В пресс-релизе "Софтлайн" уточняется, что снижение доли прямого владения связано с переводом части акций на юрлицо, являющееся эмитентом структурных облигаций, базовым активом для которых являются акции "Софтлайн", – ООО "Специализированное финансовое общество Аякс" (СФО).

В результате сделки доля банка "Синара" составила 3,1%, СФО – 2,9%.

"Стратегия банка в отношении данной инвестиции предполагала использование акций ПАО "Софтлайн" в качестве базового актива структурных облигаций, которые мы реализуем в собственную и сторонние розничные сети. В настоящий момент зарегистрирован и размещен первый выпуск данных облигаций. В рамках данного выпуска акции ПАО "Софтлайн", как базовый актив, перешли с баланса "Банка Синара" на баланс СФО – эмитента названных структурных облигаций", - приводит "Софтлайн" слова директора рынков капитала "Синары" Ирины Цаавы, добавляя, что банк готовит второй транш к реализации.

В феврале 2024 года банк "Синара" приобрел 2,9% ПАО "Софтлайн", а в апреле 2024 года нарастила долю до 6%.