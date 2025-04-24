Поиск

Банк "Синара" передал 2,9% ПАО "Софтлайн" эмитенту структурных облигаций

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "Банк Синара" сократило долю в ПАО "Софтлайн" до 3% с 6%. Об этом говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

В пресс-релизе "Софтлайн" уточняется, что снижение доли прямого владения связано с переводом части акций на юрлицо, являющееся эмитентом структурных облигаций, базовым активом для которых являются акции "Софтлайн", – ООО "Специализированное финансовое общество Аякс" (СФО).

В результате сделки доля банка "Синара" составила 3,1%, СФО – 2,9%.

"Стратегия банка в отношении данной инвестиции предполагала использование акций ПАО "Софтлайн" в качестве базового актива структурных облигаций, которые мы реализуем в собственную и сторонние розничные сети. В настоящий момент зарегистрирован и размещен первый выпуск данных облигаций. В рамках данного выпуска акции ПАО "Софтлайн", как базовый актив, перешли с баланса "Банка Синара" на баланс СФО – эмитента названных структурных облигаций", - приводит "Софтлайн" слова директора рынков капитала "Синары" Ирины Цаавы, добавляя, что банк готовит второй транш к реализации.

В феврале 2024 года банк "Синара" приобрел 2,9% ПАО "Софтлайн", а в апреле 2024 года нарастила долю до 6%.

Софтлайн Банк Синара Специализированное финансовое общество Аякс СФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent немного повысилась до $66,2 за баррель

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Квота на беспошлинный ввоз картофеля в РФ может быть увеличена в два раза

ФАС будет работать над снижением наценок на хлеб

Цены на золото упали почти на 4%, биткойн подрос на заявлениях Трампа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ50 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });