РФ в 2024 году увеличила экспорт тепличных огурцов на 15,7%, томатов – снизила на 2,6%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - РФ по итогам 2024 года экспортировала 18,4 тыс. тонн тепличных огурцов, что на 15,7% больше, чем годом ранее. Такие данные представил вице-президент ассоциации "Теплицы России" Андрей Медведев на сельскохозяйственном форуме "Тепличная отрасль России - 2025" в четверг.

При этом экспорт тепличных томатов снизился на 2,6% до 7,6 тыс. тонн.

Согласно представленной им презентации, импорт томатов по итогам 2024 года составил 459,7 тыс. тонн (рост на 10,2% по сравнению с 2023 годом), огурцов - 50,6 тыс. тонн (снижение на 3,4%).

"Томаты выращивать сложнее и дороже, их выращивают меньше. Поэтому если импорта огурцов практически вообще нет, то импорт томатов весьма значительный. (...) По этому, то есть огурцам, мы в состоянии произвести также еще, можем и экспортировать очень много", - сказал Медведев.

По его словам, производство тепличных овощей в РФ по итогам 2024 года равнялось 1,63 млн тонн. В презентации отмечается, что объем производства тепличных овощей в 2023 году составил 1,58 млн тонн. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 3,2%.

Медведев отметил, что рост обусловлен строительством большого количества теплиц.

"Мало того, что они были реконструированы, построено очень много новых комбинатов, так самое главное выросла эффективность. То есть если раньше там за (урожайность - ИФ) 40 кг с квадратного метра давали чуть ли не ленинскую премию и героя, то сейчас уже там 140 (кг с одного квадратного метра - ИФ) и больше никого не удивишь. Поэтому естественно суммарная мощность намного больше возросла. В прошлом году мы опять поставили очередной рекорд", - сказал Медведев.

Согласно презентации, общая площадь теплиц в РФ по итогам 2024 года выросла на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 3,35 тыс. га. Урожайность – с 48,1 кг с одного квадратного метра в 2023 году – до 48,7 кг с одного квадратного метра в 2024 году.

Он акцентировал внимание на растущей государственной поддержке отрасли. В рамках реализации проекта "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" финансирование тепличного овощеводства в 2024 году достигло 1,08 млрд рублей, что на 44,6% больше, чем годом ранее. В текущем году на эти цели планируется направить 840,2 млн рублей.