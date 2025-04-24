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Hyundai Motor в I квартале увеличила чистую прибыль на 0,2%, выше прогноза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. в первом квартале увеличил чистую прибыль на 0,2% до 3,382 трлн вон ($2,36 млрд) по сравнению с 3,376 трлн вон за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Результат оказался несколько лучше среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков, который составлял 3,36 трлн вон.

Операционная прибыль компании выросла на 2,1% до 3,634 трлн вон. Выручка повысилась на 9,2% и достигла 44,408 трлн вон.

Эксперты оценивали операционную прибыль Hyundai на уровне 3,5 трлн вон, по данным LSEG SmartEstimate.

Продажи в январе-марте составили 1,001 млн автомобилей по сравнению с 1,007 млн годом ранее. В том числе реализация электромобилей и гибридов выросла до 212 тыс. со 153 тыс. машин.

Котировки акций Hyundai снизились на 0,6% в четверг, отчетность была опубликована после окончания торгов. Рыночная стоимость автокомпании за последние три месяца уменьшилась на 9,6% (до 47,4 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 0,3%.

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