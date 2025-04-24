Костин ожидает, что отрасли экономики РФ пройдут 2025 год без особых потрясений

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Отрасли российской экономики в 2025 году не должны испытывать сильных потрясений на фоне высоких процентных ставок, хотя и не будут чувствовать себя очень комфортно, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Высокие проценты - плохо для всех, плохо для предприятий, у которых высокая долговая нагрузка, а у нас предприятия имеют значительную долговую нагрузку. Мы, правда, не видим каких-то угроз массовых банкротств или ситуаций, когда требовались какие-то чрезвычайные меры, но, я думаю, значительное количество предприятий потребует реструктуризации", - сообщил Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking.

Он отметил, что высокие перспективы реструктуризации долга в таких отраслях, как девелопмент и строительство, угольная и металлургическая промышленность.

"При длительных, конечно, высоких процентных ставках, я думаю, экономика в целом и другие отрасли могут почувствовать себя не очень комфортно. Пока, я думаю, этот год мы пройдем без каких-либо особых серьезных потрясений в отраслях нашей экономики", - заявил глава ВТБ .

Он напомнил, что в США высокие процентные ставки в свое время привели к кардинальной перестройке экономики, она из производственной превратилась в финансово-сервисную. "Нам такое не грозит, я думаю, поэтому нам по любому надо возвращаться в производственный сектор, в экспортные индустрии. Конечно, вопрос ключевой ставки будет играть очень важное значение", - подчеркнул Костин.

ВТБ считает, что ключевая ставка будет оставаться высокой достаточно долго.

"Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем, до 19%", - отметил Костин. По его словам, ставка ЦБ, продолжая планомерно снижаться в последующие годы, должна прийти к приемлемому уровню (однозначному значению).

Глава ВТБ , как и рынок, ожидает сохранения ключевой ставки в ближайшую пятницу на уровне 21%.