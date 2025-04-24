Акции "Соллерса" отреагировали ростом на 3,5% на рекомендацию по дивидендам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Соллерса" на "Московской бирже" подорожали на 3,5% (до 725,5 рубля за штуку) на новости о рекомендации совета директоров компании по дивидендам за 2024 год.

Совет директоров ПАО "Соллерс" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 11 июня.

Годовое собрание акционеров "Соллерса" пройдет 30 мая в форме заседания, совмещаемого с заочным голосованием. Реестр участников закрывается 5 мая.

Последние два года "Соллерс" после десятилетнего перерыва вернулся к выплате дивидендов: выплаты за 2022 год и 2023 год составили 45,39 рубля и 89 рублей на акцию соответственно.

Гендиректор ПАО "Соллерс" Николай Соболев говорил "Интерфаксу" в кулуарах Sollers Product Day в ноябре, что по итогам 2024 года компания, несмотря на давление ставок и волатильность валютного курса, ожидает положительного финансового результата и по-прежнему "ориентируется на дивидендную доходность". Вместе с тем решение по дивидендам за 2024 год, как отмечал топ-менеджер, будет приниматься с учетом коэффициента "чистый долг/EBITDA".

Дивидендная политика "Соллерса" предполагает, что при превышении утвержденного советом директоров порогового значения коэффициента "чистый долг/EBITDA", рассчитываемого по консолидированной отчетности, выплата дивидендов не рекомендуется.

В конце января этого года совет директоров автопроизводителя утвердил пороговое значение коэффициента "чистый долг/EBITDA" на уровне 1,5х, хотя ранее оно, как правило, утверждалось на уровне единицы (1х).

В 2024 году "Соллерс" получил чистую прибыль по МСФО в 3,7 млрд рублей (-24%) при выручке 91,8 млрд рублей (+11%).

Продажи "Соллерса" в России, включая модельные ряды УАЗ и Sollers (без учета остатков выбывшего из портфеля Ford Transit), по итогам 2024 года выросли на 9%, превысив отметку в 50 тыс. автомобилей. В частности, УАЗов за год было реализовано почти 36 тысяч штук (-3,8%), автомобилей Sollers (включая LCV Sollers Atlant и Sollers Argo, а также пикапы Sollers ST6) - 14,1 тысячи штук (+65%). Данные о продажах группы свидетельствуют, что во второй половине года объем реализации ее автомобилей на внутреннем рынке вырос к первому полугодию на четверть - в июле-декабре было реализовано более 27,8 тыс. машин против 22,3 тыс. в январе-июне.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC, в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская область), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.