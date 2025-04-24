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НАУФОР заявила, что инвесторам нужен свой омбудсмен с правом подачи коллективных исков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - НАУФОР предлагает рассмотреть возможность создания института омбудсмена инвесторов, на который могли бы быть возложены функции по защите интересов как физлиц, так и институционалов от действий эмитентов, а также правоохранительных органов.

"Эта идея основана на относительной слабости институциональных инвесторов, неспособных должным образом повлиять на эмитентов, на относительной слабости ассоциаций инвесторов, неспособных повлиять на эмитентов и правоохранительные органы", - сказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев журналистам.

Омбудсмен должен назначаться президентом РФ и иметь право подавать иски в интересах групп инвесторов, обжаловать судебные решения, подавать заявления в правоохранительные органы, привлекаться ими и судами для оценки последствий правоприменительных действий для финансового рынка, считает НАУФОР.

"Это похоже на бизнес-омбудсмена с точки зрения полномочий, там полномочия достаточно сильные", - отметил Тимофеев.

"Если бы такой омбудсмен мог в интересах инвесторов урегулировать проблемы, которые на рынке возникают между инвесторами и эмитентами, инвесторами и судами, инвесторами и правоохранительными органами, это, как кажется, само по себе дисциплинировало бы и тех, и других, и третьих, и реально могло бы этому помочь", - заключил он.

НАУФОР
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