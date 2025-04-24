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ЦБ РФ сохранил макролимиты и макропруденциальные надбавки по потребкредитам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам и займам на III квартал 2025 года, оставил неизменными значения макропруденциальных надбавок, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает снижение доли выдаваемых потребкредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% - с 61% в I квартале 2023 года до 24% в I квартале 2025 года.

При этом регулятор обращает внимание на ухудшение качества обслуживания необеспеченных потребкредитов. Среди выданных в начале 2025 года кредитов доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи превысила 2,7% (+1,2 процентного пункта за полгода). Наибольший рост доли просрочки наблюдается у заемщиков с ПДН более 50%, отмечает ЦБ.

Благодаря установленным надбавкам банки накопили макропруденциальный буфер капитала по потребительским кредитам в размере 834 млрд рублей (7,1% от портфеля потребительских кредитов), который в случае ухудшения ситуации в экономике может быть распущен.

ЦБ добавил, что макропруденциальные надбавки по корпоративному кредитованию (по приросту требований к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой, а также по валютным кредитам) не пересматривались.

С 1 апреля 2024 года до 1 апреля 2025 года корпоративное кредитование в иностранной валюте снизилось на $14,5 млрд, поэтому дополнительные стимулы для девалютизации со стороны макропруденциальных надбавок не требуются.

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