Сбой в мобильном приложении Т-Банка устранен

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Т-Банк сообщил, что работа его мобильного приложения восстановлена после сбоя.

"У незначительного числа клиентов могли наблюдаться затруднения с проведением операций в мобильном приложении. Все затруднения были оперативно ликвидированы с момента обнаружения. Сейчас все сервисы работают штатно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

По данным сайта Downdetector, резкий рост жалоб на работу Т-Банка начался примерно в 16:45 по Москве. Некоторые разделы, в частности, перевод средств, не работают, сообщили "Интерфаксу" клиенты банка.