Поиск

Сбой в мобильном приложении Т-Банка устранен

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Т-Банк сообщил, что работа его мобильного приложения восстановлена после сбоя.

"У незначительного числа клиентов могли наблюдаться затруднения с проведением операций в мобильном приложении. Все затруднения были оперативно ликвидированы с момента обнаружения. Сейчас все сервисы работают штатно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

По данным сайта Downdetector, резкий рост жалоб на работу Т-Банка начался примерно в 16:45 по Москве. Некоторые разделы, в частности, перевод средств, не работают, сообщили "Интерфаксу" клиенты банка.

Downdetector Т-Банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владельцем 50% "Авито" стала компания под управлением Россельхозбанка

Владельцем 50% "Авито" стала компания под управлением Россельхозбанка

Путин заявил, что рост ВВП РФ в этом году будет чуть ниже темпов 2024 г.

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне98 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });