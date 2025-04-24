На "Мосбирже" юань подорожал к рублю на 1,3 копейки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в четверг рубль немного подешевел к юаню на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием Банка России по ключевой ставке.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

К 19:00 юань подорожал на 1,3 копейки, до 11,3795 рубля, что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 25 апреля на 49,22 копейки, до 82,8559 рубля, и увеличил курс евро на 14,06 копейки, до 94,7129 рубля.

"Рубль на старте сессии резко подешевел к юаню, который установил двухнедельный максимум около 11,46 рубля. Затем российская валюта быстро восстановилась, но удержаться в умеренном плюсе не сумела и несет небольшие потери. Фактор налогового периода продолжает оказывать поддержку рублю. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 28 апреля. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение. Предложение инвалюты может сократиться в среднесрочной перспективе. Вчера глава Минфина Антон Силуанов сказал о необходимости изменить бюджетное правило, чтобы восстановить объем ФНБ до уровня, который бы обеспечивал трехлетнее бесперебойное финансирование расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это предполагает, что даже при текущих низких ценах на нефть Минфин будет покупать валюту на рынке через ЦБ, хотя сейчас он ее продает в соответствии с действующими параметрами бюджетного правила. Это создает излишек предложения инвалюты в отсутствие необходимого спроса на нее, в том числе из-за ослабленного импорта. В результате курс рубля остается на неоправданно высоком уровне, ухудшая и без того непростую из-за подешевевшей нефти ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

В четверг в Кремле заявили, что российские вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции после завершения пасхального перемирия.

Ранее президент США Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива, которая ожидается в период с 13 по 16 мая, может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии. "Думаю, эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

В ЕС выступают за уважение границ Украины, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Я не буду давать мою оценку того, сбалансирована или нет позиция Соединенных Штатов (между сторонами конфликта - ИФ). Но могу вам напомнить принципы, которые должны применяться для реализации прекращения огня: это согласие Украины, ее территориальный суверенитет и уважение украинских границ", - сказала она на брифинге.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Затем пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% годовых (третий раз подряд). При этом большинство экспертов надеется на смягчение регулятором риторики.

Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Позднее ЦБ не раз подтверждал этот сигнал. К снижению ставки Банк России будет подходить аккуратно, учитывая опыт прошлого года, когда инфляция после некоторого замедления в начале года вновь начала ускоряться, заявила в начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перейти к смягчению ДКП Банк России может при устойчивом замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий, подчеркивало руководство ЦБ.

Годовая инфляция в России на 21 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после тех же 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения России в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, ценовые ожидания предприятий РФ продолжили снижение (третий месяц подряд).

Нефть растеряла весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов, демонстрируя смешанную динамику вечером в четверг.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,08%, до $66,07 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,03%, до $62,27 за баррель.

Несмотря на повышение, котировки нефти восстановили менее трети потерь, понесенных накануне на слухах о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить вновь ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают сигналы готовности Вашингтона и Пекина к переговорам о торговом соглашении. Однако пока такие переговоры не начались, а министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Белый дом не намерен снижать пошлины на китайский импорт в одностороннем порядке.

По оценкам аналитиков Rystad Energy, полномасштабная торговая война между США и Китаем может сократить прирост спроса на нефть в Китае в текущем году до 90 тысяч баррелей в сутки со 180 тысяч б/с.

Позитивным фактором для нефтяного рынка является также ослабление американского доллара, повышающее привлекательность нефти для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в четверг теряет 0,54%.

Запасы бензина в Штатах за прошлую неделю упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тысяч баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тысячи баррелей, тогда как резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 86 тысяч баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 апреля поднялась на 4 базисных пункта - до 20,69% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в четверг понизилась на 2 базисных пункта, до 21,44% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 1 базисный пункт и составила 22,01% годовых.