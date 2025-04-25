Недропользователи в 2025 г. инвестируют в разведку углеводородов около 350 млрд руб.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес в 2025 году инвестирует в геологоразведку нефти и газа около 349 млрд рублей, сообщается в презентации заместителя главы Роснедр Ореста Каспарова, представленной в ходе заседания коллегии Роснедр.

В том числе на поисково-разведочное бурение придется 210 млрд рублей.

По уточненным данным, в 2024 году затраты недропользователей на геолого-разведочные работы составили 344 млрд рублей, из них 226 млрд рублей - на поисково-разведочное бурение.

Государство в 2024 году направило на геологоразведку углеводородов 11,1 млрд рублей, в 2025 году намерено потратить 10,3 млрд руб.