Поиск

ЦБ видит в мировых торговых войнах проинфляционные риски для России

Главными проинфляционными рисками ЦБ назвал отклонение экономики вверх от сбалансированного роста и ухудшение во внешней торговле

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, заявил Банк России в пресс-релизе в связи с решением сохранить ставку на 21%.

Основные проинфляционные риски, по оценке ЦБ "связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли".

Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, предупредил регулятор.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.

Нормализация бюджетной политики в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект, считает ЦБ. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для рынка США в 2026 году

ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 430 млрд руб

"Яндекс" в I квартале нарастил выручку на 34%, до 306,5 млрд рублей

"Яндекс" в I квартале нарастил выручку на 34%, до 306,5 млрд рублей

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ53 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6258 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });