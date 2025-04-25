ЦБ видит в мировых торговых войнах проинфляционные риски для России

Главными проинфляционными рисками ЦБ назвал отклонение экономики вверх от сбалансированного роста и ухудшение во внешней торговле

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, заявил Банк России в пресс-релизе в связи с решением сохранить ставку на 21%.

Основные проинфляционные риски, по оценке ЦБ "связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли".

Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, предупредил регулятор.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.

Нормализация бюджетной политики в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект, считает ЦБ. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.