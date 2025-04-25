В 2024 году в России число банков с участием нерезидентов уменьшилось на девять, до 87

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Количество российских кредитных организаций с участием нерезидентов за 2024 год уменьшилось на девять, до 87, сообщается в информации на сайте Банка России.

Из зарегистрированных на 1 января 2025 года 353 кредитных организаций каждая четвертая (24,7%) была с участием нерезидентов.

Уменьшение количества таких кредитных организаций произошло за счет отчуждения нерезидентами акций (долей) 3 кредитных организаций в пользу резидентов России, выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 6 кредитных организаций, а также прекращения деятельности в результате реорганизации в форме присоединения 2 банков.

В то же время нерезиденты вошли в состав акционеров двух кредитных организаций путем приобретения акций на вторичном рынке.

Кредитные организации, акционеры (участники) которых - нерезиденты имеют совокупную долю в уставных капиталах более 50% и находятся под контролем резидентов России, по состоянию на 1 января 2025 года отсутствовали (на 1 января 2024 года было две такие кредитные организации). Уменьшение количества таких кредитных организаций произошло за счет отчуждения акционерами-нерезидентами акций в пользу резидентов Российской Федерации.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций России за 2024 год увеличился на 103,9 млрд рублей, или на 3%, до 3 трлн 513,8 млрд рублей.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за 2024 год уменьшились на 18 млрд 300,7 млн рублей, или на 5,5%, до 317,232 млрд рублей.

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций уменьшился за прошлый год на 0,57 процентного пункта (п.п.), до 9,03%, а с учетом с учетом корректировок, предусмотренных законом "О банках и банковской деятельности", - на 1,09 п.п., до 5,86%.

У 47 кредитных организаций из 87 действующих кредитных организаций с участием нерезидентов доля нерезидентов в уставном капитале превышает 50%.

В том числе у 40 кредитных организаций (37 банков и 3 небанковские кредитные организации), уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за 2024 год уменьшился на 7 млрд 113,3 млн рублей, до 255 млрд 653,9 млн рублей.

У 7 банков, участие нерезидентов в уставном капитале которых составляет более 50%, но менее 100%, размер участия нерезидентов в уставных капиталах за 2024 год уменьшился на 27,8 млн рублей, до 6 814,6 млн рублей.