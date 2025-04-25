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Московская биржа зарегистрировала допвыпуск долларовых облигаций "Норникеля"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ПАО "Норильский никель" серии БО-001Р-08-USD с расчетами в рублях, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер основной эмиссии 4B02-08-40155-F-001P.

Компания 29 апреля с 11:00 до 15:00 по Москве проведет сбор заявок на доразмещение. Ориентир цены – не менее 101% номинала плюс накопленный купонный доход. Объем доразмещения будет объявлен позднее.

По допвыпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Ставка 1-12-го купонов – 8% годовых, начиная с 13 купона ставка будет устанавливаться эмитентом.

Номинал одной облигации – $100. Расчеты по бумагам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи бумаг при размещении, либо по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.

Агентом по размещению выступит компания "Ньютон Инвестиции". Техразмещение пройдет 5 мая.

Основной выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-08-USD с офертой через год "Норникель" разместил в конце марта, его объем составил $800 млн. Ставка 1-го купона по бондам была установлена на уровне 8% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за 2024 год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.

В настоящее время, помимо нового долларового выпуска, в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 9 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.


Московская биржа Норникель
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