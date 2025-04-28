СТМ допустил расконсервацию калужского "Ремпутьмаша" после 2025 года

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" (СТМ) планирует возобновить деятельность АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" после 2025 года, сообщается в отчете СТМ по МСФО.

"Существуют планы по возобновлению производства предприятия АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" после 2025 года, но, возможно, в меньших объемах", - говорится в документе.

В пресс-службе СТМ "Интерфаксу" заявили, что в 2026 году ждут увеличения объема заказов путевой техники.

"Мы изначально видели и видим ситуацию с "теплой консервацией" мощностей Калужского РПМ временной. Как заявлялось ранее, это связано с существенным снижением в 2025 году заказа на путевую технику со стороны национального перевозчика. При этом следует помнить, что у РЖД сохраняются задачи по содержанию текущей сети дорог, расширению Восточного полигона, строительству новых путей. Таким образом, мы рассматриваем снижение заказа как временное, необходимое для оптимизации расходов в текущем моменте, и полагаем, что в 2026 году объем контрактации на путевую технику будет увеличен", - пояснил собеседник агентства.

Холдинг СТМ с 30 апреля остановил работу и законсервировал две производственные площадки группы "Ремпутьмаш" - калужский завод "Ремпутьмаш" и его филиал в Людиново на неопределённый срок, а также принял решение сократить порядка 900 работников. Предполагалось, что в случае возобновления заказа на путевую технику, производственные мощности калужского "Ремпутьмаша" могут быть запущены в течение 3-5 месяцев.

В регионе продолжают работу два предприятия, входящие в холдинг СТМ, – АО "Калугапутьмаш" и АО "Людиновский тепловозостроительный завод".

Группа "Ремпутьмаш" – крупный российский производитель путевых машин и вспомогательного железнодорожного подвижного состава. Компания включает шесть заводов и шесть филиалов, расположенных в разных городах России, а также девять ремонтно-сервисных центров. В декабре 2018 года группа вошла в состав холдинга СТМ.

Ключевое предприятие – калужский завод "Ремпутьмаш", специализирующийся на выпуске щебнеочистительных комплексов ЩОМ-1400, выправочно-подбивочных машин и модулей технического сопровождения и обслуживания различных конфигураций.

СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".