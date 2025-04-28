Поиск

СТМ допустил расконсервацию калужского "Ремпутьмаша" после 2025 года

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" (СТМ) планирует возобновить деятельность АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" после 2025 года, сообщается в отчете СТМ по МСФО.

"Существуют планы по возобновлению производства предприятия АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" после 2025 года, но, возможно, в меньших объемах", - говорится в документе.

В пресс-службе СТМ "Интерфаксу" заявили, что в 2026 году ждут увеличения объема заказов путевой техники.

"Мы изначально видели и видим ситуацию с "теплой консервацией" мощностей Калужского РПМ временной. Как заявлялось ранее, это связано с существенным снижением в 2025 году заказа на путевую технику со стороны национального перевозчика. При этом следует помнить, что у РЖД сохраняются задачи по содержанию текущей сети дорог, расширению Восточного полигона, строительству новых путей. Таким образом, мы рассматриваем снижение заказа как временное, необходимое для оптимизации расходов в текущем моменте, и полагаем, что в 2026 году объем контрактации на путевую технику будет увеличен", - пояснил собеседник агентства.

Холдинг СТМ с 30 апреля остановил работу и законсервировал две производственные площадки группы "Ремпутьмаш" - калужский завод "Ремпутьмаш" и его филиал в Людиново на неопределённый срок, а также принял решение сократить порядка 900 работников. Предполагалось, что в случае возобновления заказа на путевую технику, производственные мощности калужского "Ремпутьмаша" могут быть запущены в течение 3-5 месяцев.

В регионе продолжают работу два предприятия, входящие в холдинг СТМ, – АО "Калугапутьмаш" и АО "Людиновский тепловозостроительный завод".

Группа "Ремпутьмаш" – крупный российский производитель путевых машин и вспомогательного железнодорожного подвижного состава. Компания включает шесть заводов и шесть филиалов, расположенных в разных городах России, а также девять ремонтно-сервисных центров. В декабре 2018 года группа вошла в состав холдинга СТМ.

Ключевое предприятие – калужский завод "Ремпутьмаш", специализирующийся на выпуске щебнеочистительных комплексов ЩОМ-1400, выправочно-подбивочных машин и модулей технического сопровождения и обслуживания различных конфигураций.

СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

СТМ Синара - Транспортные машины АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" Ремпутьмаш РЖД Калуга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций усилил рост на новостях об объявлении Путиным перемирия в дни 80-летия Победы

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Brent подорожала до $67,1 за баррель

США отсрочили на два месяца санкции против сербской NIS

Жесткость мягкостью не испортишь. Заявление Банка России

Жесткость мягкостью не испортишь. Заявление Банка России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });