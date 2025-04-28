Solidcore в I квартале снизила производство на 42% из-за задержек поставок концентрата
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Производство золотодобытчика Solidcore Resources (бывший Polymetal) в I квартале 2025 года составило 68 тысяч унций в золотом эквиваленте, что на 42% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.
Снижение Solidcore в первую очередь связывает с задержками поставок концентрата Кызыла (актив Solidcore в Казахстане) на Амурский ГМК (АГМК, актив "Полиметалла" в России). На Амурском ГМК наблюдаются операционные сложности, связанные с влиянием международных санкций против России, отмечает Solidcore. В результате на Кызыле накопилась 41 тысяча унций метала в концентрате.
Снижение продаж и выручки также обусловлено временными задержками поставок.
"Существенный объем продаж в I квартале был перенесен на II полугодие из-за временных задержек поставок. Тем не менее мы уверены в выполнении годового производственного плана, - отмечает глава Solidcore Виталий Несис. - Мы ожидаем восстановления объемов продаж с возобновлением отгрузок концентрата в мае".
Компания подтверждает плановые показатели на 2025 год: производство в объеме 470 тысяч унций золотого эквивалента, денежные затраты (TCC) на уровне $1000-1100 на унцию и совокупные денежные затраты (AISC) $1350-1450 на унцию.
Ключевые производственные показатели Solidcore:
|Показатель
|I кв. 2025
|I кв. 2024
|Динамика
|Добыча руды, тыс. т
|1 319
|1 172
|+13%
|Переработка руды, тыс. т
|1 573
|1 568
|+0%
|Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т
|3,0
|3,0
|-1%
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|68
|117
|-42%
|- Кызыл
|31
|76
|-59%
|- Варваринское
|37
|41
|-11%
|Реализация, тыс. унций золотого эквивалента
|38
|116
|-67%
|- Кызыл
|8
|75
|-90%
|- Варваринское
|30
|41
|-26%
|Выручка, $ млн
|109
|294
|-63%
Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).