Solidcore в I квартале снизила производство на 42% из-за задержек поставок концентрата

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Производство золотодобытчика Solidcore Resources (бывший Polymetal) в I квартале 2025 года составило 68 тысяч унций в золотом эквиваленте, что на 42% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

Снижение Solidcore в первую очередь связывает с задержками поставок концентрата Кызыла (актив Solidcore в Казахстане) на Амурский ГМК (АГМК, актив "Полиметалла" в России). На Амурском ГМК наблюдаются операционные сложности, связанные с влиянием международных санкций против России, отмечает Solidcore. В результате на Кызыле накопилась 41 тысяча унций метала в концентрате.

Снижение продаж и выручки также обусловлено временными задержками поставок.

"Существенный объем продаж в I квартале был перенесен на II полугодие из-за временных задержек поставок. Тем не менее мы уверены в выполнении годового производственного плана, - отмечает глава Solidcore Виталий Несис. - Мы ожидаем восстановления объемов продаж с возобновлением отгрузок концентрата в мае".

Компания подтверждает плановые показатели на 2025 год: производство в объеме 470 тысяч унций золотого эквивалента, денежные затраты (TCC) на уровне $1000-1100 на унцию и совокупные денежные затраты (AISC) $1350-1450 на унцию.

Ключевые производственные показатели Solidcore:

Показатель I кв. 2025 I кв. 2024 Динамика Добыча руды, тыс. т 1 319 1 172 +13% Переработка руды, тыс. т 1 573 1 568 +0% Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т 3,0 3,0 -1% Производство, тыс. унций золотого эквивалента 68 117 -42% - Кызыл 31 76 -59% - Варваринское 37 41 -11% Реализация, тыс. унций золотого эквивалента 38 116 -67% - Кызыл 8 75 -90% - Варваринское 30 41 -26% Выручка, $ млн 109 294 -63%

Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).