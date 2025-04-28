Поиск

Solidcore в I квартале снизила производство на 42% из-за задержек поставок концентрата

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Производство золотодобытчика Solidcore Resources (бывший Polymetal) в I квартале 2025 года составило 68 тысяч унций в золотом эквиваленте, что на 42% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

Снижение Solidcore в первую очередь связывает с задержками поставок концентрата Кызыла (актив Solidcore в Казахстане) на Амурский ГМК (АГМК, актив "Полиметалла" в России). На Амурском ГМК наблюдаются операционные сложности, связанные с влиянием международных санкций против России, отмечает Solidcore. В результате на Кызыле накопилась 41 тысяча унций метала в концентрате.

Снижение продаж и выручки также обусловлено временными задержками поставок.

"Существенный объем продаж в I квартале был перенесен на II полугодие из-за временных задержек поставок. Тем не менее мы уверены в выполнении годового производственного плана, - отмечает глава Solidcore Виталий Несис. - Мы ожидаем восстановления объемов продаж с возобновлением отгрузок концентрата в мае".

Компания подтверждает плановые показатели на 2025 год: производство в объеме 470 тысяч унций золотого эквивалента, денежные затраты (TCC) на уровне $1000-1100 на унцию и совокупные денежные затраты (AISC) $1350-1450 на унцию.

Ключевые производственные показатели Solidcore:

ПоказательI кв. 2025I кв. 2024Динамика
Добыча руды, тыс. т1 3191 172+13%
Переработка руды, тыс. т1 5731 568+0%
Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т3,03,0-1%
Производство, тыс. унций золотого эквивалента68117-42%
- Кызыл3176-59%
- Варваринское3741-11%
Реализация, тыс. унций золотого эквивалента38116-67%
- Кызыл875-90%
- Варваринское3041-26%
Выручка, $ млн109294-63%

Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).

Polymetal Виталий Несис Казахстан Кызыл Solidcore Амурский ГМК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

Рынок акций усилил рост на новостях об объявлении Путиным перемирия в дни 80-летия Победы

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });