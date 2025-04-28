Госкомпании РФ заключили в I квартале 2025 года договоры на 2 трлн рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госкомпании заключили в I квартале текущего года 407,4 тыс. договоров на 2,05 трлн рублей, что сопоставимо с аналогичными показателями 2024 года (409,8 тыс. договоров на 2,21 трлн рублей). Об этом говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего в I квартале госкомпании разместили 223 тыс. извещений о проведении закупок на 1,94 трлн рублей. Это соответственно на 5% меньше и на 25% больше, чем годом ранее - 235 тыс. тыс. извещений на 1,5 трлн рублей.

Немногим более половины этих закупок, 56,4%, проводились конкурентными способами – 125,8 тыс. извещений на 1,58 трлн рублей. Соответственно, 97,1 тыс. закупок на 357 млрд рублей прошли с использованием неконкурентных механизмов. При этом на закупки у единственного поставщика пришлось около 67 тыс. закупок на 170 млрд рублей.

Из общего количества закупок были признаны состоявшимися немногим менее половины – 46,1% (47% годом ранее) – 102,8 тыс. закупок на 558 млрд рублей (28,6% от общего объема закупок в денежном выражении). Еще 66,6 тыс. закупок на 495 млрд рублей признаны несостоявшимися. При этом около трети из них (28,3 тыс. на 228,8 млрд рублей) завершилась подписанием договора.

Из 407 тыс. договоров на 2 трлн рублей, заключенных в I квартале 2025 года, 10,5% в количественном и 36,1% в денежном выражении были заключены по результатам закупок, которые проводились в IV квартале 2023 года. При этом 145,6 тыс. договоров на 591 млрд руб. подписаны по результатам закупок, проведенных конкурентными способами, а 81. тыс. договоров на 22,7 млрд рублей - по результатам неконкурентных закупок. Еще по 218,9 тыс. договоров на 724 млрд рублей извещения о проведении закупок в ЕИС не размещались.

Также в I квартале госкомпании расторгли 45,6 тыс. договоров на 225 млрд рублей. В большинстве случаев (96,6%) – по соглашению сторон.

Объем полученной госкомпаниями в результате закупок экономии составил 55,6 млрд рублей, что немногим меньше аналогичного показателя 2024 года – 58 млрд рублей.