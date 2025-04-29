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Индекс МосБиржи упал ниже 2960 пунктов на снижении котировок нефти и укреплении рубля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник снизился на опасениях инвесторов о возможном затягивании мирного урегулирования конфликта на Украине, а также на фоне отката котировок нефти (фьючерс на Brent торгуется ниже $64,5 за баррель), инвесторы ожидали свежих геополитических новостей.

Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2960 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (-4,9%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи упал на 2,5% до 2957,66 пункта, индекс РТС упал на 1,4% до 1142,36 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 апреля, составил 81,5616 рубля (-98,51 копейки).

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