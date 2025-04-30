Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 0,55%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду понижается на опасениях инвесторов относительно возможного затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне падения цен на нефть. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов опустился на 0,55% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2941,51 пункта (-0,55%). Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют негативную динамику в пределах 1,4%.

Подешевели акции "Газпрома" (-1,4%), "ВК" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Роснефти" (-1,3%), "Газпром нефти"(-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Норникеля" (-1%), "Т-Технологии" (-1%), "Полюса" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,3%) и "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Подорожали акции банка ВТБ (+0,2%), "Русала" (+0,2%).

США откажутся от участия в переговорном процессе по Украине, если он застопорится, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс.

"Сейчас наступило время, когда обе стороны должны представить предложения, как завершить этот конфликт (...) Если прогресса не будет, то мы, посредники, отстранимся от участия в этом процессе ", - сказала она на брифинге.

Однако она не стала уточнять, какие сроки для урегулирования конфликта могли определить президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

Также она сказала, что предложения, которые сейчас необходимо получить, должны иметь отношение к полному и прочному прекращению огня и к завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса. "У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал он, но не уточнил, о каких именно сроках идет речь. В то же время на прошлой неделе президент отмечал, что переговоры по украинскому урегулированию продвигаются.

Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров США с их партнерами.

S&P 500 завершил в плюсе шестую сессию подряд. Вместе с тем индекс потерял 7,3% за 100 дней с момента возврата Дональда Трампа на пост президента США, показав наихудшую динамику за этот срок с 1973 года, отмечает Market Watch. Dow Jones снизился на 6,8% с момента инаугурации Трампа 20 января, что также является наихудшим результатом со времен начала второго срока Ричарда Никсона на посту президента в 1973 году.

Nasdaq Composite потерял за этот период 11%, что стало наихудшим результатом за 100 дней со времен первого срока Джорджа Буша-младшего на посту президента США в 2001 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в скором времени Вашингтон может заключить торговое соглашение с Индией. Он также отметил активное продвижение переговоров с Южной Кореей и Японией.

Министр торговли США Говард Латник заявил на CNBC, что Штаты близки к объявлению крупной торговой сделки, не назвав страну, о которой идет речь.

Настрой участников рынка также улучшили сообщения о том, что Трамп намерен подписать указ, который смягчит последствия пошлин для автомобильного сектора.

На этой неделе рынок ждет публикации ряда важных статданных, которые могут дать инвесторам представление о том, каким образом политика Трампа сказывается на американской экономике. Так, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. Кроме того, в пятницу Минтруда США опубликует апрельский отчет о безработице в стране.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 30 апреля сложилась смешанная динамика, часть фондовых индикаторов региона демонстрирует понижение, часть - небольшое укрепление в ожидании улучшения торговых отношений между США и их торговыми партнерами в Азии, первую очередь с Китаем.

На нефтяном рынке утром в среду наблюдается снижение котировок. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 по Москве составила $63,52 за баррель, что на 1,18% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 1,16% - до $59,71 за баррель.