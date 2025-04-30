Фондовый рынок США вырос, S&P 500 завершил в плюсе шестую сессию подряд

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров США с их партнерами.

S&P 500 завершил в плюсе шестую сессию подряд. Вместе с тем индекс потерял 7,3% за 100 дней с момента возврата Дональда Трампа на пост президента США, показав наихудшую динамику за этот срок с 1973 года, отмечает Market Watch. Dow Jones снизился на 6,8% с момента инаугурации Трампа 20 января, что также является наихудшим результатом со времен начала второго срока Ричарда Никсона на посту президента в 1973 году.

Nasdaq Composite потерял за этот период 11%, что стало наихудшим результатом за 100 дней со времен первого срока Джорджа Буша-младшего на посту президента США в 2001 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в скором времени Вашингтон может заключить торговое соглашение с Индией. Он также отметил активное продвижение переговоров с Южной Кореей и Японией.

Министр торговли США Говард Латник заявил на CNBC, что Штаты близки к объявлению крупной торговой сделки, не назвав страну, о которой идет речь.

Настрой участников рынка также улучшили сообщения о том, что Трамп намерен подписать указ, который смягчит последствия пошлин для автомобильного сектора.

На этой неделе рынок ждет публикации ряда важных статданных, которые могут дать инвесторам представление о том, каким образом политика Трампа сказывается на американской экономике. Так, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, в пятницу Минтруда США опубликует апрельский отчет о безработице в стране.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Honeywell International, подорожавшие на 5,4%. Компания подтвердила, что анонсированное в феврале разделение операций продвигается в соответствии с планом, и она рассчитывает завершить его во втором полугодии 2026 года. Honeywell увеличила выручку в первом квартале 2025 года на 8%, при этом ее чистая прибыль незначительно снизилась. Компания также немного скорректировала годовые прогнозы, в том числе повысила нижнюю границу прогноза скорректированной прибыли.

Стоимость бумаг Sherwin-Williams Co. поднялась на 4,8%. Крупнейший в мире производитель красок зафиксировал небольшое снижение чистой прибыли и выручки в минувшем квартале 2025 года, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Капитализация Coca-Cola Co. повысилась на 0,8%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 4,8% и подтвердил годовой прогноз.

Акции PayPal Holdings подорожали на 2,1%. Оператор платежной системы увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 45% при небольшом повышении выручки.

Цена бумаг General Motors уменьшилась на 0,6%. Чистая прибыль автопроизводителя в первом квартале снизилась на 7%, при этом его выручка увеличилась на 2% и превзошла прогнозы рынка.

Капитализация Amazon.com Inc. опустилась на 0,2%. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала сообщение СМИ о том, что интернет-ритейлер планирует публиковать на своей площадке данные о том, какую часть стоимости того или иного товара составляют торговые пошлины. Левитт заявила, что такие действия будут считаться "враждебными и политическими". Amazon была вынуждена опровергнуть сообщения СМИ о том, что она планирует такие действия.

Стоимость акций IBM Corp., объявившей о повышении квартальных дивидендов на до $1,68 на акцию с $1,67 на акцию, увеличилась на 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 300,03 пункта (0,75%) и составил 40527,62 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 32,08 пункта (0,58%) - до 5560,83 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 95,18 пункта (0,55%), составив 17461,32 пункта.