Нефть Brent подешевела до $63,5 за баррель

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться и завершают апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.

Давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе опустился в апреле до 49 пунктов с мартовских 50,5 пунктов. Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с января.

Кроме того, оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду в 17:30 по московскому времени.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составляет $63,50 за баррель, что на $0,75 (1,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,61 (2,4%), до $64,25 за баррель.

Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду. Более активно торгуемые июльские контракты снизились в цене на $0,78 (1,23%), до $62,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,77 (1,27%), до $59,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,63 (2,6%), до $60,42 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.