"ЮТэйр" в I квартале получила чистую прибыль по РСБУ против убытка годом ранее

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-марте текущего года получило 634,347 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 2,1 млрд рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 13,7% и достигла 17,2 млрд рублей.

Себестоимость продаж при этом выросла на 9,9%, до 19,564 млрд рублей. Валовый убыток и прибыль от продаж увеличились на 1,2%, составив по 2,24 млрд рублей.

Вместе с тем, у компании резко, в 18,9 раза, до 3,643 млрд рублей, возросли прочие доходы, тогда как прочие расходы сократились в 3,2 раза, до 132 млн рублей. В итоге компания получила 1 млрд рублей прибыли до налогообложения против 2,8 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года и вышла на чистую прибыль.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний РФ. По данным сайта компании, в ее парке насчитывается 59 самолетов Boeing-737, -767 и ATR 72-500.

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз" .