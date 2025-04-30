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Розничные продажи в Германии в марте снизились меньше, чем ожидалось

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в марте уменьшились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали, что показатель сократится на 0,4%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии выросли на 0,3%, магазинов непродовольственных товаров - снизились на 0,6%. Продажи в сфере электронной коммерции и почтовых заказов повысились на 0,6%.

Розничные продажи в ФРГ в марте увеличились на 2,2% в годовом выражении.

Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца и выросли на 4,3% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении показателей на 0,8% и 4,9%.

Германия
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