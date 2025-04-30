ГК "Автодор" готовит программу биржевых облигаций на 48,8 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ГК "Автодор" утвердил программу биржевых облигаций серии 007Р объемом до 48 млрд 756,224 млн рублей включительно, сообщила госкомпания на ленте раскрытия информации.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до года.

По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций, а также приобретения облигаций до наступления срока их погашения по соглашению с их владельцами.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 134,6 млрд рублей и 77 выпусков классических бондов на 586,1 млрд рублей.