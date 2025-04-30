Индекс МосБиржи упал ниже 2900 пунктов и обновил минимум с 21 апреля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в среду продолжает снижение на опасениях инвесторов относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта на Украине, а также на фоне падения цен на нефть (июньский фьючерс на Brent подешевел до $63 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2900 пунктов, обновив минимум с 21 апреля.

К 11:43 индекс МосБиржи снизился на 2,1% до 2896,49 пункта, индекс РТС снизился на 2,1% до 1118,73 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 5,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 апреля, составляет 81,5616 рубля (-98,51 копейки).

В лидерах снижения выступают акции "Эн+ груп" (-5,1%), "Группы компаний ПИК" (-4,8%), "ФосАгро" (-3,9%), "ММК" (-3,6%), ПАО "Полюс" (-3,3%), АФК "Система"" Система" (-3,2%), "ВК" (-2,9%), "Селигдара" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,8%), "Норникеля" (-2,7%), ОК "Русал" (-2,6%), "Т-Технологии" (-2,6%), "Роснефти" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,5%), "МТС" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%).

Процесс урегулирования конфликта на Украине продолжается, цели президента Владимира Путина с начала специальной военной операции не менялись, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Процесс урегулирования продолжается. Президент Путин имеет главную цель - достичь тех целей, которые он ставил, начиная СВО. Мы должны обеспечить наши национальные интересы, - сказал он. - Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается".

"Мы понимаем, что Вашингтон хочет быстрого прогресса по украинскому урегулированию, но этот процесс слишком сложен для такого результата", - отметил Песков.

Также Песков сообщил, что прямой диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть установлен при необходимости, такие контакты всегда эффективны и помогают сгладить шероховатости, возникающие на экспертном уровне.

"При необходимости этот прямой контакт будет установлен. Мы имеем все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены, поэтому процесс продолжается", - сказал он журналистам, комментируя сообщения американских СМИ о том, что переговоры по Украине зашли в тупик и необходим прямой контакт Путина и Трампа.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США откажутся от участия в переговорном процессе по Украине, если он застопорится.

"Сейчас наступило время, когда обе стороны должны представить предложения, как завершить этот конфликт. (...) Если прогресса не будет, то мы, посредники, отстранимся от участия в этом процессе ", - сказала она.