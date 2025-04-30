ВВП еврозоны в I квартале вырос на 0,4%, вдвое лучше прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении ВВП еврозоны вырос на 1,2%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в январе-марте повысится на 0,2% в поквартальном выражении и на 1% в годовом, по данным Trading Economics.



