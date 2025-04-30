Поиск

Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов

Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов
Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, завершил первый квартал 2025 года с рекордными показателями прибыли и выручки благодаря росту активности в сегменте торговли ценными бумагами, а также организации листингов.

В январе-марте чистая прибыль HKEx составила 4,08 млрд гонконгских долларов ($526 млн) по сравнению с 2,97 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась на 32%, до 6,86 млрд долларов.

Среднесуточный оборот торговли ценными бумагами на HKEx в первом квартале подскочил в 2,4 раза, до 242,7 млрд долларов, что также является рекордом.

В январе-марте 17 компаний разместили акции на Гонконгской бирже, совокупный объем размещений составил 18,7 млрд долларов, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее.

Операционные расходы HKEx в минувшем квартале выросли на 7%.

С начала 2025 года капитализация HKEx выросла на 15,6%.

HKEx - один из крупнейших в мире биржевых операторов. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем LME.

LME Гонконг HKEx Гонконгская фондовая биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила о консультациях нефтетрейдеров и грузоперевозчиков о возвращении в Россию

"Магнит" официально объявил о планах купить контрольный пакет в "Азбуке Вкуса"

"Магнит" официально объявил о планах купить контрольный пакет в "Азбуке Вкуса"

Основная сессия на "Мосбирже" открылась снижением индексов на 1,2%

Основная сессия на "Мосбирже" открылась снижением индексов на 1,2%

РБК сообщает, что "Магнит" договорился купить контрольный пакет "Азбуки вкуса"

РБК сообщает, что "Магнит" договорился купить контрольный пакет "Азбуки вкуса"

Россия в 2024 г. увеличила экспорт цикория на 27% на фоне повышения цен на кофе

Нефть Brent подешевела до $63,5 за баррель

Нефть Brent подешевела до $63,5 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6288 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });