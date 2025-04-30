Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, завершил первый квартал 2025 года с рекордными показателями прибыли и выручки благодаря росту активности в сегменте торговли ценными бумагами, а также организации листингов.

В январе-марте чистая прибыль HKEx составила 4,08 млрд гонконгских долларов ($526 млн) по сравнению с 2,97 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась на 32%, до 6,86 млрд долларов.

Среднесуточный оборот торговли ценными бумагами на HKEx в первом квартале подскочил в 2,4 раза, до 242,7 млрд долларов, что также является рекордом.

В январе-марте 17 компаний разместили акции на Гонконгской бирже, совокупный объем размещений составил 18,7 млрд долларов, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее.

Операционные расходы HKEx в минувшем квартале выросли на 7%.

С начала 2025 года капитализация HKEx выросла на 15,6%.

HKEx - один из крупнейших в мире биржевых операторов. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем LME.