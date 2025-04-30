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Спецдепозитарии с 8 мая будут уведомлять ЦБ только о серьезных нарушениях

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Специализированные депозитарии будут сообщать Банку России только о серьезных нарушениях, которые они выявили в деятельности управляющих компаний и акционерных инвестиционных фондов. Соответствующее указание, зарегистрированное Минюстом, опубликовано на сайте регулятора.

ЦБ определил список случаев, не требующих надзорного реагирования, которые, в частности, касаются нарушения порядка определения стоимости чистых активов и превышения размера вознаграждения.

"Уведомлять регулятора не нужно, если нарушения носят временный или технический характер либо если они не создают существенных рисков для деятельности по доверительному управлению активами инвестиционного фонда", - отмечается в сообщении Банка России.

По мнению регулятора, изменения позволят снизить операционную и административную нагрузку на участников рынка коллективных инвестиций.

Новые правила вступают в силу 8 мая.

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