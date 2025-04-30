Квартальная чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ снизилась в 5,5 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 16,3 млрд рублей, что в 5,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка уменьшилась на 12,2%, до 584,1 млрд рублей, себестоимость почти не изменилась и составила 525,4 млрд рублей. Прибыль от продаж упала в 7 раз и зафиксирована в объеме 13,2 млрд рублей. Прочие доходы выросли в 2 раза, до 10,5 млрд рублей.