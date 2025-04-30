Предпринимательская уверенность в РФ в апреле выросла в добыче и снизилась в обработке

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в апреле 2025 года повысился на 2,5 процентного пункта - до 0,4%, выйдя в положительную зону впервые с ноября 2024 года, говорится в сообщении Росстата в среду.

Ранее в марте 2025 года индекс оценивался на уровне минус 2,1%, в феврале - минус 1,2%, в январе - минус 1,0%, в декабре 2024 года - минус 0,7%, в ноябре - 1,3%, в октябре - 1,7%, в сентябре - 5,1%, в августе - 4,4%, в июле - 6,5%, в июне - 6,1%, в мае - 5,5%, в апреле - 4,4%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в апреле 2025 года понизился на 0,7 п.п., составив 1,9%.

До этого в марте 2025 года показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 2,6%, в феврале - 3,3%, в январе - 3,4%, в декабре 2024 года - 6,8%, в ноябре - 6,9%, в октябре - 6,6%, в сентябре - 6,7%, в августе - 6,8%, в июле - 6,9%, в июне - 7,0%, в мае - 6,9%, в апреле - 7,2%.

В добыче полезных ископаемых на положительную динамику индекса повлияло увеличение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев, с 3,8% до 11,7%. Снижение позитивных оценок спроса в текущем месяце на продукцию с минус 9,1% до минус 9,7% продолжает оказывать негативное влияние на индекс. Незначительное колебание доли респондентов, указавших на увеличение запасов готовой продукции, не повлияло на рост индекса.

В обрабатывающих производствах на продолжающееся снижение индекса повлияли: уменьшение положительных оценок перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 26,2% до 24,2% и увеличение доли респондентов, оценивающих рост текущих запасов готовой продукции, с минус 0,5% до 0,5%. Увеличение доли респондентов, позитивно оценивающих спрос в текущем месяце на продукцию, с минус 18,8% до минус 18,1% замедлило снижение индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики второй месяц сохраняется на уровне 60%. В обрабатывающих производствах вырос на 1 п.п. и составил 61%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 24,1%), так и в обрабатывающих производствах (минус 18,3%).

В добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах наблюдается снижение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения, с минус 3,9% до минус 5,0% и с 5,6% до минус 1,3% соответственно.

В добыче полезных ископаемых снизилась доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 3,6% до 3,0%. В обрабатывающих производствах противоположная ситуация: увеличилась доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 6,9% до 8,0%. В добывающих и в обрабатывающих производствах снизилась доля руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев, на 3,3 п.п. - до 3,3% и на 3,4 п.п. - до 20,3% соответственно.

С апреля 2023 года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Методика позволяет проводить сезонную корректировку показателя, дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).