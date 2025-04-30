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Airbus в I кв. увеличила чистую прибыль на 33%, выручку - на 6%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в первом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на треть, выручку - на 6%.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте составила 793 млн евро по сравнению с 595 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) упала на 22% - до 473 млн евро. При этом скорректированная EBIT (ключевой показатель деятельности компании) повысилась на 8% и достигла 624 млн евро.

Выручка выросла до 13,542 млрд евро против 12,83 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой компанией, предполагал скорректированную EBIT на уровне 602 млн евро при выручке 12,95 млрд евро.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов в минувшем квартале увеличилась на 4% (до 9,5 млрд евро), в подразделении по выпуску вертолетов - на 10% (до 1,6 млрд евро). Доход компании в оборонно-космическом сегменте повысился на 11% (до 2,656 млрд евро).

Airbus в январе-марте поставила 136 коммерческих самолетов по сравнению со 142 годом ранее. По итогам текущего года компания, как и прежде, планирует поставить около 820 самолетов.

Она также подтвердила прогноз, согласно которому ожидает скорректированную EBIT в 2025 году на уровне 7 млрд евро. В 2024 году этот показатель составил 5,4 млрд евро.

Акции Airbus подорожали на 2,2% по итогам торгов в среду. Капитализация компании за последние три месяца упала почти на 12%, в то время как французский фондовый индекс CAC 40 потерял 3,5%.

Airbus
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