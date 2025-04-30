Минэкономразвития ожидает, что добыча нефти в РФ в 2025 году составит 516 млн т

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в РФ в 2025 году составит 516 млн т по сравнению с 516,1 млн т в прошлом году, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.

В 2026 году, по базовому варианту, ожидается, что добыча нефти с конденсатом увеличится до 525,2 млн т, в 2027 году - 532,6 млн т, в 2028 году - 540 млн т.

По консервативному варианту предполагаются такие же объемы производства.

По сравнению с сентябрьским вариантом прогноза оценка добычи в 2025 году немного снижена - она составляла 518,6 млн т, оценки на 2026-2027 годы не изменились.

В середине марта вице-премьер РФ Александр Новак прогнозировал добычу нефти в текущем году на уровне 515-520 млн т.