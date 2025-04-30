Минэкономразвития снизило оценку экспорта нефти из РФ на 2025 г. на 4 млн т

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оценка экспорта нефти из России на 2025 год снижена на 3,8 млн т - до 229,7 млн т, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.

В сентябрьском прогнозе планировалось, что из РФ будет экспортировано 233,5 млн т нефти в 2025 году.

При этом скорректирована и оценка поставок на внешние рынки и за 2024 год: если в сентябре ожидалось, что они составят 239,9 млн т, то обновленный документ указывает на экспорт в 2024 году в объеме 244,6 млн т.

Предполагается, что в 2026 году из страны будет экспортировано 238 млн т нефти, в 2027 - 242,4 млн т, в 2028 - 250,5 млн т. Цифры совпадают с консервативным прогнозом.

Оценки экспорта нефтепродуктов также изменились. Ранее предполагалось, что поставки в 2024 году составят 131,6 млн т, но было отгружено всего 122,5 млн т. Планировалось, что в нынешнем году поставки нефтепродуктов на внешние рынки составят 133,6 млн т, свежая оценка - 125,9 млн т.

Таким образом, Минэкономразвития ожидает, что по итогам текущего года экспорт нефтепродуктов увеличится на 3,4 млн т. В 2026 году показатель вырастет до 132 млн т, в 2027 - до 134 млн т, в 2028 сохранится на уровне 2027-го.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Минэкономразвития среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель против $66,6/барр. в прошлом году, в 2026 - $61, в 2027 - $63, в 2028 - $65.

Консервативный прогноз предполагает снижение цены в 2025 году до $48,8/б., в 2026-2028 гг. - до $43/б.