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Переоценка инфляции учтена в индексации цен "Газпрома" на среднесрочную перспективу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти пересмотрели уровни индексации оптовых цен на газ "Газпрома" на внутреннем рынке (как для промышленности, так и для населения) на среднесрочный период, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.

Регулируемые цены являются эталоном для всего рынка газа в РФ, так как независимые производители формируют свою ценовую политику с привязкой к ценам "Газпрома".

На 2025 год параметры изменения цен с 1 июля подтверждены на уровне 10,3% и 21,3% для энергетики (с учетом ранее пропущенной индексации для этой категории потребителей). Это решение уже оформлено не только макропрогнозом, но и постановлением правительство России и приказами ФАС, зарегистрированными в Минюсте.

На 2026 год новый размер индексации цен на газ составит с июля 10,6% (ранее панировалось 4,3%), на 2027 с 1 июля - 9% (ранее 4%), с 1 июля 2028 - 7% (опубликован впервые).

Как отмечается в "Сценарных условиях", "в соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжением реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026-2028 годах будет увеличена на 3 п.п. сверх прогнозной инфляции".

С учетом переоценки инфляции индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026 году составит 10,6%, в 2027 - 9%, в 2028 - 7%.

"Прогноз индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям также будет скорректирован", - отмечается в документе. В середине 2025 года тарифы ГРО вырастут на 11,3%; на 2026 год индексация увеличена до 12,6% (с 9,3%), на 2026 год - до 11% (с 9%), на 2028 год намечена на уровне 7%.

При этом в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться, исходя из экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки, отмечается в документе.

Газпром Минэкономразвития РФ
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