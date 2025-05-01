Сбербанк в 2025 году планирует открыть дополнительно 12 отделений в Крыму

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году планирует открыть еще двенадцать отделений в Крыму, сообщил в четверг председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

"Мы откроем дополнительно в этом году еще 12 офисов в Крыму и увеличим свою сеть и банкоматов, и терминального обслуживания", - сказал он на открытии отделения банка в Алупке.

С учетом нового офиса у Сбера сейчас 24 отделения в Крыму.

Сбербанк начал работать в Крыму в начале 2023 года.