Поиск

Сбербанк в 2025 году планирует открыть дополнительно 12 отделений в Крыму

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году планирует открыть еще двенадцать отделений в Крыму, сообщил в четверг председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

"Мы откроем дополнительно в этом году еще 12 офисов в Крыму и увеличим свою сеть и банкоматов, и терминального обслуживания", - сказал он на открытии отделения банка в Алупке.

С учетом нового офиса у Сбера сейчас 24 отделения в Крыму.

Сбербанк начал работать в Крыму в начале 2023 года.

Сбербанк Крым Анатолий Песенников Алупка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что механизм обязательной продажи валютной выручки будет продлен

Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. до 9,8% с 5,4%

Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. до 9,8% с 5,4%

Минфин изменил параметры бюджета-2025, повысил дефицит с 0,5% до 1,7% ВВП

Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,1%

Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,1%

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $63,39 за баррель

РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику

РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику

Глава TotalEnergies связал возможность возврата в Россию с условиями мира с Украиной

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6294 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });