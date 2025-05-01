Загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в апреле составила 74%

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в апреле 2025 года составила 74% после 80% в марте и почти 100% в феврале, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

В апреле 2025-го по ней было поставлено 1,251 млрд куб. м газа, или 42 млн кубометров в сутки. В марте общая прокачка была 1,404 млрд куб. м (45 млн кубометров в сутки).

На данный момент максимальная твердая техническая возможность прокачки по этому участку составляет 56,7 млн кубометров в сутки. И, к примеру, 18 февраля было обеспечено 100-процентное использование этой мощности.

В 2024 году через пункт "Странджа 2 / Малкочлар" на границе Турции и Болгарии (здесь на территорию ЕС приходит газ "Турецкого потока") прошло 16,674 млрд куб. м газа; в 2023-м - 13,661 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.