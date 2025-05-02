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Британский рынок акций вырос в четверг 14-е торги подряд

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Британский фондовый индекс по итогам торгов в четверг зафиксировал слабый подъем, в то время как биржи других стран Европы не работали в связи с праздничным днем.

FTSE 100 прибавил всего 1,95 пункта (0,02%), но при этом он завершил "в плюсе" четырнадцатую сессию подряд. В результате индикатор достиг максимального уровня за месяц.

Настроения инвесторов остаются осторожными из-за экономической неопределенности, а также из-за давления слабых экономических данных и неоднозначных корпоративных отчетностей, отмечает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Великобритании в апреле вырос до 45,4 пункта по сравнению с 44,9 пункта в предыдущий месяц, согласно окончательным данным S&P Global. Предварительное значение индикатора составляло 44 пункта.

Несмотря на пересмотр в сторону повышения, индекс с октября прошлого года остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Лидерами роста котировок в четверг стали акции инвестфирмы St. James's Place и оператор сети гостиниц и ресторанов Whitbread, которые подорожали на 6,8% и 5,8% соответственно.

Кроме того, увеличились цены бумаг авиакомпании EasyJet и сети гостиниц InterContinental Hotels Group - на 4%, горнодобывающей Anglo American - на 3,4%, строительной Persimmon - на 2,9%, страховщика Prudential - на 2,6%.

Между тем акции Lloyds Banking Group подешевели на 2,7%, London Stock Exchange - на 2,3%, фармацевтических компаний GSK и AstraZeneca - на 1,4% и 1,1% соответственно.

Стоимость бумаг нефтепроизводителя BP Plc опустилась на 0,1%.

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