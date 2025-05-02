Shell в I кв. нарастила скорр. прибыль в 1,5 раза к IV кв.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell увеличила скорректированную прибыль в первом квартале в 1,52 раза относительно предыдущего квартала, сильнее ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее прибыль без учета разовых факторов в январе-марте 2025 года составила $5,577 млрд. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Vara Research, для этого показателя равнялся $4,96 млрд.

Показатель вырос по сравнению с предыдущим кварталом, когда он составил $3,661 млрд, но существенно снизился по сравнению с результатом первого квартала 2024 года в $7,734 млрд.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 7% по сравнению с предыдущим кварталом - до $15,250 млрд. В январе-марте прошлого года скорректированная EBITDA составляла $18,711 млрд.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $4,780 млрд по сравнению с $928 млн в четвертом квартале и $7,36 млрд в первом квартале 2024 года, выручка - $69,234 млрд против $66,281 млрд и $72,478 млрд соответственно.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале увеличился на 1% в квартальном выражении - до 2,838 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В отчетном квартале компания вернула акционерам $5,5 млрд, в том числе посредством выкупа акций на сумму $3,3 млрд и выплаты дивидендов на $2,2 млрд.

Shell также сообщила, что до публикации следующей квартальной отчетности проведет обратный выкуп акций на $3,5 млрд. Такая же программа была запущена по итогам предыдущего квартала.

Котировки акций Shell повышаются на 2,9% в ходе торгов в Лондоне в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 1,25% - до 145,1 млрд евро.