Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 выдал самую длинную серию роста более чем за 20 лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и данные по рынку труда США за апрель.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 1,47% - до 5686,67 пункта. Индикатор завершил в плюсе девятую сессию подряд, чего не наблюдалось более 20 лет, и полностью восстановился после обвала, вызванного объявленными импортными пошлинами.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,39% и составил 41317,43 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Nike Inc., Caterpillar, American Express Co. и 3M Co., подорожавшие более чем на 3%.

Nasdaq Composite прибавил 1,51% и составил 17977,73 пункта.

По итогам недели Dow набрал 3%, S&P 500 - 2,9%, Nasdaq - 3,4%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 185 тыс., а не на 228 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, максимальном с ноября минувшего года. Показатель совпал с прогнозами рынка.

"Это хорошие данные. Они вряд ли подстегнут инфляцию, а также едва ли поменяют позицию Федрезерва и Джерома Пауэлла", - отметила фондовый управляющий Ecofi Карен Джордж.

После публикации статданных президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social сообщение, в котором снова призвал Федрезерв снизить процентную ставку.

Акции Apple Inc. упали на 3,7% после того, как крупнейшая по капитализации компания мира сократила объем программы выкупа акций на $10 млрд и предупредила о негативном эффекте от импортных пошлин в размере $900 млн в третьем финансовом квартале. Тем временем во втором финквартале Apple увеличила выручку и чистую прибыль сильнее ожиданий рынка.

Котировки бумаг Amazon.com Inc. понизились на 0,1%, хотя ведущий мировой интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль в первом квартале в 1,6 раза и нарастил выручку на 9%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software сообщил о переносе релиза игры Grand Theft Auto VI на следующий год. Причина переноса не сообщается. Предыдущая версия игры, GTA V, стала самой продаваемой в истории. Рыночная стоимость Take-Two упала на 6,7%.

Капитализация Exxon Mobil повысилась на 0,4%. Крупнейшая нефтегазовая компания США сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года и слабо увеличила выручку, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожидания.

Цена акций её главного конкурента Chevron Corp. увеличилась на 1,6%, хотя компания в прошлом квартале сократила чистую прибыль на треть.

Котировки бумаг Airbnb Inc. выросли на 1%, несмотря на то, что американский сервис бронирования жилья дал худший, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал.