Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков в III декаде апреля опустилась ниже 20%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде апреля 2025 года снизилась до 19,79% с 20,04% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, эта индикативная ставка опустилась ниже 20%-го уровня впервые за полгода. Она была примерно на этом уровне в первые две декады октября 2024 года (первая декада - 19,78%, вторая - 19,66%) накануне повышения Банком России в третьей декаде октября ключевой ставки до 21,00%.

В апреле снижались средние максимальные ставки вкладов всех категорий срочности при привлечении банками средств на сроки до года. В то же время в апреле увеличилась средняя ставка для депозитов на сроки свыше года, и ее отставание от средней ставки при сроках от полугода до года сократилось до 1,39 процентного пункта (п.п.) - это минимум за четыре месяца, когда в третьей декаде декабря оно составляло 1,33 п.п.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде апреля 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в III дек. апреля Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 4 мес. До 90 дн. 18,54 -0,04 -0,58 -1,29 91-180 дн. 19,10 -0,12 -0,49 -1,87 181 дн. - 1 год 19,26 -0,15 -0,28 -2,13 свыше 1 года 17,87 -0,04 0,19 -1,92

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка , ВТБ , Газпромбанка , Альфа-банка, Россельхозбанка , Почта банка, Московского кредитного банка , ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.