Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков в III декаде апреля опустилась ниже 20%
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде апреля 2025 года снизилась до 19,79% с 20,04% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, эта индикативная ставка опустилась ниже 20%-го уровня впервые за полгода. Она была примерно на этом уровне в первые две декады октября 2024 года (первая декада - 19,78%, вторая - 19,66%) накануне повышения Банком России в третьей декаде октября ключевой ставки до 21,00%.
В апреле снижались средние максимальные ставки вкладов всех категорий срочности при привлечении банками средств на сроки до года. В то же время в апреле увеличилась средняя ставка для депозитов на сроки свыше года, и ее отставание от средней ставки при сроках от полугода до года сократилось до 1,39 процентного пункта (п.п.) - это минимум за четыре месяца, когда в третьей декаде декабря оно составляло 1,33 п.п.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде апреля 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в III дек. апреля
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 4 мес.
|До 90 дн.
|18,54
|-0,04
|-0,58
|-1,29
|91-180 дн.
|19,10
|-0,12
|-0,49
|-1,87
|181 дн. - 1 год
|19,26
|-0,15
|-0,28
|-2,13
|свыше 1 года
|17,87
|-0,04
|0,19
|-1,92
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка , ВТБ , Газпромбанка , Альфа-банка, Россельхозбанка , Почта банка, Московского кредитного банка , ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.