Фондовые индексы США завершили торги в понедельник снижением

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы оценивали новые сигналы Вашингтона относительно торговых пошлин и изучали квартальную отчетность компаний.

В воскресенье президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что Китай заинтересован в заключении торгового соглашения, однако заявил, что не планирует на этой неделе проводить переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом Трамп обозначил готовность снизить пошлины на импорт из КНР для оживления торговли.

Одним из ключевых событий текущей недели станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Наибольший интерес для инвесторов будут представлять сигналы регулятора относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики на фоне войны пошлин.

После выхода в пятницу сильных данных по американскому рынку труда президент Трамп в очередной раз призвал ФРС уменьшить процентную ставку. Тем не менее рынок почти уверен, что регулятор оставит ее на текущем уровне 4,25-4,5%.

Как показали вышедшие в понедельник данные Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности.

Лидером роста в составе индекса Dow Jones стала International Business Machines, акции которой подорожали на 1,5%. Капитализация UnitedHealth Group и McDonald's Corp. выросла на 1,2%, Walmart Inc. - на 0,6%, Boeing Co. - на 0,5%.

Рыночная стоимость американских производителей кино- и телевизионной продукции сократилась после заявления Трампа о намерении ввести пошлины в размере 100% на кинопродукцию иностранного производства. Netflix Inc. и Amazon.com Inc. потеряли по 1,9%, Walt Disney Co. - 0,4%, Warner Bros. Discovery - 2%.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 3,2%, Tesla - на 2,4%, Nvidia Corp. - на 0,6%, Chevron Corp. - на 2,2%, Exxon Mobil - на 2,8%.

Котировки акций оператора сети АЗС Sunoco LP упали на 5,8%. Компания сообщила о достижении соглашения о покупке Parkland Corp., оценив канадского конкурента в $9,1 млрд с учетом долга.

Цена на бумаги Skechers USA Inc. подскочила на 24,4% после сообщений о том, что производитель обуви принял предложение о покупке от инвесткомпании 3G Capital. 3G оценила Skechers в $8,2 млрд.

Рыночная стоимость холдинговой Loews Corp. уменьшилась на 1,8%. Компания отчиталась об увеличении выручки в первом квартале, но при этом ее чистая прибыль упала на 19%.

Производитель продуктов питания Tyson Foods во втором квартале 2025 финансового года резко сократил чистую прибыль. Его бумаги подешевели на 7,8%.

Инвестиционная Berkshire Hathaway в январе-марте снизила операционную прибыль на 14%, чистую прибыль - в 2,8 раза. Уоррен Баффет, возглавлявший Berkshire шесть десятилетий, объявил, что покинет пост CEO в конце текущего года. Котировки акций класса "А" Berkshire опустились на 4,9%.

Производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. потерял 8,4% капитализации после публикации отчетности. Компания зафиксировала чистый убыток в первом квартале.

Рыночная стоимость Cummins Inc. выросла на 1,9%. Производитель двигателей для грузовиков, автобусов и других видов автотехники сократил чистую прибыль более чем в 2,4 раза в первом квартале, при этом показатель в расчете на акцию оказался выше ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 98,6 пункта (0,24%) и составил 41218,83 пункта.

Значение S&P 500 опустилось на 36,29 пункта (0,64%) - до 5650,38 пункта.

Nasdaq Composite упал на 133,49 пункта (0,74%), составив 17844,22 пункта.