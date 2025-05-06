Угледобывающие компании Ростовской области в I кв. на треть увеличили инвестиции в развитие

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Угледобывающие компании Ростовской области в январе-марте 2025 года инвестировали в свое развитие свыше 900 млн рублей, что на 34% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"Основные направления инвестиций - приобретение нового горно-шахтного оборудования, разработка проектной документации, а также улучшение условий труда и техники безопасности на предприятиях". - сказал Сорокин.

Он добавил, что в 2025 году угледобывающие предприятия региона планируют инвестировать в основной капитал более 3 млрд рублей.

Как сообщалось, угольные компании Ростовской области в январе-марте текущего года добыли 1,21 млн тонн угля, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В 2025 году объем добычи планируется сохранить на прошлогоднем уровне.

По информации на сайте правительства Ростовской области, на территории региона разведано порядка 6,5 млрд тонн угольных ресурсов, работы по добыче угля в настоящее время ведутся на четырех угольных шахтах.